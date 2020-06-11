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Путин поговорил по телефону с королем Иордании

Стороны обсудили Сирию, Ливию, продолжение контактов и коронавирус

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и король Иордании Абдалла II обсудили в четверг по телефону консолидацию усилий в борьбе с коронавирусом, а также актуальные региональные темы, в том числе ситуацию в Сирии и Ливии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждены предпринимаемые двумя странами меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. С обеих сторон отмечена важность консолидации усилий международного сообщества для преодоления последствий пандемии и выражена готовность к участию в такой совместной работе", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Путина и короля Иорданского Хашимитского Королевства.

Кроме того, лидеры "обменялись мнениями по актуальным темам региональной повестки дня, в частности, ситуации в Сирии, Ливии и по вопросам ближневосточного урегулирования".

Как указано в сообщении Кремля, было условлено "о продолжении контактов на различных уровнях".

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Путин, Владимир ВладимировичИорданияРоссия
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