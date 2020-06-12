Россияне в США смогут проголосовать по поправке к конституции на трех участках

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Граждане РФ в США смогут проголосовать по поправке к Конституции РФ 1 июля на трех участках. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении российского диппредставительства в Вашингтоне.

"Посольством Российской Федерации, а также генеральными консульствами в Нью-Йорке и Хьюстоне образованы избирательные участки для проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в конституцию, - отмечается в тексте. - Приглашаем вас принять участие в голосовании, которое состоится 1 июля 2020 года с 08:00 до 20:00 часов на участках, расположенных в помещениях посольства и генконсульств на территории США".

Как пояснили в посольстве, для получения бюллетеня необходимо иметь при себе действительный паспорт гражданина РФ либо свидетельство на возвращение в страну. Дипломаты рекомендуют постоянно проживающим в США россиянам взять с собой водительские права или иной документ с указанием адреса.

Диппредставительство обращает внимание на настоятельную необходимость использовать в ходе голосования личные шариковые ручки синего или черного цвета. Ношение маски и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции обязательно, отметили в посольстве.

Поправки в основной закон

Президент России Владимир Путин 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд уточнений, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения изменений специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправке на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.