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"Единая Россия" выдвинула на выборы в Костромской области действующего главу региона

Ранее президент России поддержал намерение губернатора региона Сергея Ситникова выдвинуться на новый срок

ТАСС, 12 июня. Делегаты Костромского регионального отделения "Единой России" выдвинули кандидатуру действующего главы региона Сергея Ситникова на участие в выборах губернатора, которые пройдут 13 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

29 мая президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова вновь пойти на выборы главы региона в сентябре этого года.

"Делегаты региональной конференции партии поддержали кандидатуру действующего главы региона Сергея Ситникова на губернаторских выборах. По итогам тайного голосования глава региона обошел обоих конкурентов - депутатов областной думы, директора АО "Галичское по птицеводству" Василия Комиссарова и главу города Шарья Эдуарда Неганова", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Ситников выразил уверенность в совместной с партией успешной работе. "Я полагаю, что со всеми вызовами, которые перед нами стоят, мы справимся, если будем работать вместе и слаженно", - приводят на сайте реготделения его слова.

Выборы губернатора Костромской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. Также в этот день в регионе выберут депутатов областного парламента и думы Костромы, а жители нескольких районов выберут своих представителей в органы местного самоуправления.

Теги
Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская область
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