"Единая Россия" выдвинула на выборы в Костромской области действующего главу региона

ТАСС, 12 июня. Делегаты Костромского регионального отделения "Единой России" выдвинули кандидатуру действующего главы региона Сергея Ситникова на участие в выборах губернатора, которые пройдут 13 сентября. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального отделения партии.

29 мая президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Костромской области Сергея Ситникова вновь пойти на выборы главы региона в сентябре этого года.

"Делегаты региональной конференции партии поддержали кандидатуру действующего главы региона Сергея Ситникова на губернаторских выборах. По итогам тайного голосования глава региона обошел обоих конкурентов - депутатов областной думы, директора АО "Галичское по птицеводству" Василия Комиссарова и главу города Шарья Эдуарда Неганова", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Ситников выразил уверенность в совместной с партией успешной работе. "Я полагаю, что со всеми вызовами, которые перед нами стоят, мы справимся, если будем работать вместе и слаженно", - приводят на сайте реготделения его слова.

Выборы губернатора Костромской области состоятся в единый день голосования 13 сентября. Также в этот день в регионе выберут депутатов областного парламента и думы Костромы, а жители нескольких районов выберут своих представителей в органы местного самоуправления.