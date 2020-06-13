Врио губернатора Севастополя Развожаев подал документы на регистрацию в качестве кандидата

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июня. /ТАСС/. Временно исполняющего обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев подал документы в избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата на должность главы города. Об этом сообщила в субботу ТАСС представитель городской избирательной комиссии.

"Михаил Развожаев подал документы в Севизбирком. Решение о регистрации пока не принято", - сказала собеседница агентства.

В пятницу участники конференции регионального отделения партии "Единая Россия" приняли решение о поддержке кандидатуры Развожаева на выборах губернатора Севастополя. Cекретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что выдвижение Развожаева от "Единой России" - это, с одной стороны, определенный кредит доверия, а с другой - оценка того пути, который он прошел на посту руководителя города-героя.

Развожаев был назначен врио губернатора Севастополя в июле 2019 года после отставки прежнего главы региона Дмитрия Овсянникова. Ранее он занимал должность руководителя исполкома ОНФ, до этого был врио главы Хакасии, работал в Министерстве по делам Северного Кавказа.

Заксобрание Севастополя назначило выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Согласно данным регионального избиркома, баллотироваться на выборах губернатора в Севастополе могут только представители партий. Для участия в выборах они должны, в частности, собрать определенное число подписей депутатов, входящих в советы муниципальных образований.