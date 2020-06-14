Лавров и Шойгу обсудят в Турции ситуацию в Ливии и Сирии

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шогу в воскресенье впервые после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса отправляются за рубеж, чтобы обсудить в Турции обстановку в регионе, где вновь обострилась ситуация в Ливии и Сирии.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между президентами Российской Федерации Владимиром Путиным и Турецкой Республики Тайипом Эрдоганом, министры иностранных дел и обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу 14 июня прибудут в Турцию во главе межведомственной российской делегации для проведения консультаций по региональной проблематике, представляющей взаимный интерес", - отметили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве.

Телеканал CNN Türk уточняет, что с турецкой стороны в переговорах примут участие главы МИД и Минобороны Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар, а пройдут они в Стамбуле. В предыдущих подобных встречах также участвовали представители разведывательных ведомств, а главными темами обсуждений была ситуация в Сирии и, особенно с конца 2019 года, в Ливии.

Для Лаврова визит в Турцию станет первой заграничной поездкой с начала карантина. До этого глава российского МИДа посещал Финляндию 3 марта. Шойгу же в конце марта побывал в Сирии, где обсуждал развитие ситуации в этой стране.

Переговоры в Турции, очевидно, станут развитием телефонного разговора президентов двух стран, который состоялся 10 июня. Тогда Путин и Эрдоган обсуждали прекращение огня в Ливии, запуск процесса политического урегулирования в этой стране, выполнение договоренностей по зоне деэскалации в сирийском Идлибе, а также взаимодействие по борьбе с пандемией коронавируса.

Ливийский тупик

В предыдущий раз встреча глав МИД и Минобороны двух стран прошла в Москве 13 января. Она состоялась на фоне обострения обстановки в Ливии. В конце 2019 года Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара начала новое наступление на столицу страны Триполи, удерживаемую Правительством национального согласия (ПНС). При этом западные СМИ утверждали, что вооруженные формирования из России якобы поддерживали ЛНА, а турецкие силы - ПНС. В Москве неоднократно опровергали какое-либо участие в ливийском конфликте. Ливийская проблематика обсуждалась в ходе визита Путина в Турцию для участия в церемонии запуска "Турецкого потока" 7-8 января. Лидеры двух стран призвали ЛНА и ПНС прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Затем, уже 13 января, обсуждение ситуации в Ливии продолжили в Москве Лавров и Шойгу - с российской стороны, Чавушоглу и Акар - с турецкой. В столицу РФ тогда прибыли также премьер-министр ПНС Фаиз Саррадж и глава ЛНА Халифа Хафтар. Было выработано соглашение о перемирии, но Хафтар сначала взял паузу перед его подписанием, а затем покинул Москву. Усилия по запуску процесса политического урегулирования продолжились на международной конференции в Берлине 19 января, в которой принял участие президент Путин.

Режим перемирия в Ливии, тем не менее, фактически действовал с совместного заявления Путина и Эрдогана 8 января, однако в последние недели обстановка становилась все более сложной. Изменился расклад сил: если в конце прошлого года войска Хафтара угрожали взять Триполи, то в мае отряды ПНС отбросили их на восток. Теперь угроза поражения нависла над ЛНА.

На этом фоне были предприняты новые усилия по снижению напряженности. Москву 6 июня посетил вице-премьер ПНС Ахмед Майтиг. В те же дни в Турции побывал Саррадж, а Хафтар отправился в Египет. По итогам переговоров с фельдмаршалом президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси было объявлено о "каирской инициативе", вновь призывавшей к перемирию и предлагавшей пути запуска процесса политического урегулирования. Однако ПНС и Турция отвергли ее.

Проблемы в Идлибе

Если российско-турецкие контакты в начале года разрядили обстановку в Ливии хотя бы на несколько месяцев, то ситуация под Идлибом в январе только начала накаляться. Отвечая на вылазки террористов, сирийская армия начала наступление под Идлибом. В окружении оказались несколько наблюдательных постов турецкой армии. В ходе столкновений погибли размещенные в районе Идлиба турецкие военнослужащие, в МИД РФ сообщили о потерях и со стороны российских военных. Лишь 5 марта по итогам переговоров в Москве Путина и Эрдогана были достигнуты договоренности, предусматривающие прекращение огня и совместное патрулирование военными двух стран трассы М-5 в этой сирийской провинции.

Однако с тех пор, как отмечали в МИД РФ, полного спокойствия в Идлибе добиться не удалось. Вновь активизировались отряды террористов, в том числе "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - прим. ТАСС), устраивающие вылазки в районе трассы M-5. 8 июня в Минобороны РФ сообщили о попытке боевиков захватить населенный пункт на юге идлибской зоны деэскалации. Им удалось прорвать оборону сирийских войск на 600 метров, после чего экстремисты были остановлены ударами авиации и артиллерии.