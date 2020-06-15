Мэр Магаса официально объявил о своей отставке

МАГАС, 15 июня. /ТАСС/. Мэр административного центра Ингушетии Магаса Руслан Арсамаков объявил о своей отставке на совещании в администрации города. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба мэрии в официальном аккаунте города в "Инстаграме".

Как сообщал ТАСС в воскресенье источник во властных структурах региона, глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал заявление об увольнении мэра Магаса. Ранее другой источник ТАСС сообщал, что 11 июня Арсамаков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Пятнадцатого июня глава города Магас Руслан Арсамаков на планерном совещании официально объявил о своей отставке. Поблагодарил весь коллектив за совместную работу и пожелал всем сотрудникам столичной администрации дальнейшей плодотворной работы", - говорится в сообщении. Официальная причина отставки не сообщается.

Арсамакову 57 лет. Он возглавил город в конце прошлого года.

Как сообщалось, в конце мая этого года Арсамаков вместе с водителем попал в дорожно-транспортное происшествие из-за отказа тормозов у служебного автомобиля. Тогда мэр не пострадал, незначительные травмы получил водитель.