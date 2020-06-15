Песков заявил, что Уилана нельзя считать политическим заложником

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Американца Пола Уилана, приговоренного Мосгорсудом к 16 годам колонии за шпионаж против РФ, нельзя считать политическим заложником, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, невозможно", - ответил представитель Кремля в понедельник на вопрос журналистов, можно ли считать Уилана политическим заложником. "Он [Уилан] осужден решением суда, в решении суда все говорится. Ему были предъявлены обвинения, которые были доказаны в суде и приняты судом", - пояснил Песков.