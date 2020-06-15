Путин и Вучич отметили высокий уровень российско-сербского стратегического партнерства

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич отметили высокий уровень российско-сербского стратегического партнерства, сербский лидер подтвердил участие в праздновании 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

"Вучич подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях в Москве 24 июня с.г., посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила пресс-служба Кремля в понедельник по итогам телефонного разговора глав государств.

Путин и Вучич "затронули перспективы активизации межгосударственного сотрудничества, в том числе в контексте поэтапной отмены ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса", отмечает Кремль.

Лидеры двух стран обсудили и вопросы косовского урегулирования. "В ходе подробного обмена мнениями по проблематике косовского урегулирования Владимир Путин высказался в пользу выработки приемлемого для Белграда компромиссного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН", - указывается в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе сербской стороны.