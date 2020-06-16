Главы МИД России и Ирана обсудят в Москве Сирию и реализацию ядерной сделки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут во вторник в Москве переговоры, в ходе которых обсудят вопросы двусторонних отношений, вызовы региональной безопасности и ситуацию в Сирии. Иранский министр станет одним из первых иностранных гостей главы российского дипведомства: последние месяцы на фоне пандемии коронавируса общение Лаврова с зарубежными коллегами проходило преимущественно в формате видеоконференций и телефонных бесед.

До этого Лавров и Зариф контактировали в конце апреля по телефону, тогда одной из основных тем разговора стала координация усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани договорились о прямых контактах Минздравов двух стран по этой проблематике. Россия также оказала Ирану гуманитарную помощь, поставив в исламскую республику 500 тест-систем. При этом Москва поддерживала Тегеран не только делом, но и словом, заявив о том ущербе, который в условиях пандемии наносят антииранские санкции США. Не исключено, что тему взаимодействия в борьбе с пандемией могут вновь затронуть на сегодняшних переговорах, тем более что в Иране по-прежнему фиксируют значительное количество заразившихся.

По маршрутам "Астаны"

Накануне визита в Москву Зариф посетил Турцию, которая вместе с РФ и Ираном составляет "астанинскую тройку". Как сообщили в пресс-службе иранского внешнеполитического ведомства, на переговорах в Анкаре обсуждалось проведение в течение ближайших недель встречи президентов трех стран в формате видеоконференции.

Как ожидается, Лавров и Зариф могут обсудить подготовку такого саммита, а также возможность очной встречи президентов в Тегеране, как это было намечено ранее.

Сами главы МИД астанинского формата в конце апреля уже проводили телеконференцию, в ходе которой, в частности, заявили о необходимости усилий по отмежеванию умеренной оппозиции в Идлибе от террористов. Тогда же затрагивалась и тематика проведения заседания редакционной комиссии Конституционного комитета Сирии, как только позволит эпидемиологическая обстановка.

Ядерная сделка и санкции США

Одной из основных тем переговоров Лаврова и Зарифа станет реализация Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), который продолжает подвергаться нападкам со стороны США, вышедших из соглашения еще весной 2018 года. Так, в конце мая стало известно, что Вашингтон прекращает вводить временные исключения из режима санкций, которые позволяют Ирану получать от стран - участниц СВПД помощь в области мирного освоения атома. Это напрямую затрагивает реактор на тяжелой воде в Араке, который Иран при поддержке других стран должен был перестроить для проведения ядерных исследований в мирных целях. При этом США решили продлить еще на 90 дней исключение из-под санкций в отношении атомной электростанции "Бушер".

В этой связи директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил ТАСС, что подобные шаги Вашингтона в отношении Тегерана являются "порочной практикой". В том, что касается АЭС "Бушер", указал дипломат, Москва опирается на двусторонние договоренности с Тегераном и международное право, российскую сторону "не интересует внутреннее законодательство любой третьей стороны".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в этой связи также подчеркнула, что участники СВПД (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) остаются в контакте на всех уровнях по вопросам реализации договоренностей.

Упорствуют США и в намерении добиваться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок которого истекает 18 октября 2020 года. Москва же намерена воспрепятствовать таким планам Вашингтона. В частности, глава МИД РФ направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором заявил, что объективные основания для обсуждения в Совете Безопасности ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана отсутствуют.