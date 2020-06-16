Врио главы Пермского края пойдет на выборы губернатора как самовыдвиженец

ПЕРМЬ, 16 июня. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Пермского края Дмитрий Махонин подал документы на участие в выборах губернатора региона в качестве самовыдвиженца, он не состоит ни в одной политической партии. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе краевой избирательной комиссии.

"[Махонин] подал[документы]. Документы сданы в качестве самовыдвиженца", - сказала собеседница агентства.

В краевом избиркоме отметили, что Махонин стал первым и пока единственным кандидатом на участие в выборах главы Прикамья. Ранее региональное отделение партии "Единая Россия" заявляло, что готово оказать поддержку Махонину на выборах. Процесс выдвижения продлится до 5 июля. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов, а также собрать необходимое количество подписей избирателей в поддержку своего выдвижения - не менее 0,5% от общего числа избирателей, что составляет порядка 20 тыс. подписей.

21 января 2020 года президент России Владимир Путин назначил занимавшего с 2017 года пост губернатора Пермского края Максима Решетникова министром экономического развития РФ. 6 февраля Путин подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности региона, им стал Дмитрий Махонин - начальник управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России, он будет занимать пост врио главы края до вступления в должность нового избранного руководителя, выборы которого состоятся в Единый день голосования - 13 сентября.