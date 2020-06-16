ОП получила более 250 тыс. заявок на участие в наблюдении за голосованием по конституции

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Более 250 тысяч заявок на участия в наблюдении за ходом предстоящего общероссийского голосования по поправкам к конституции поступило в Общественную палату (ОП) РФ. Об этом во вторник сообщил руководитель рабочей группы палаты по мониторингу избирательных прав граждан Максим Григорьев в ходе прямой линии с экспертами по вопросам общероссийского голосования.

"На данный момент уже зарегистрировано, уже к нам направлено более 250 тысяч наблюдателей, начинают поступать предложения от партий. С учетом того, что мы рассчитываем, что партии будут не менее активны, как всегда, то общее количество наблюдателей превысит полмиллиона человек", - сказал он.

По словам Григорьева, уже практически во всех общественных палатах субъектов РФ заключены соглашения с общественными организациями о наблюдении, в них участвуют более 1 500 общественных организаций по всей стране и подключаются новые.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.