ЦИК будет озвучивать данные о числе проголосовавших по конституции ежедневно с 25 июня

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Центризбирком России будет озвучивать информацию о количестве проголосовавших граждан на общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции в ежедневном режиме с 25 июня. Об этом сообщила секретарь ЦИК Майя Гришина в ходе прямой линии, организованной ассоциацией "Независимый общественный мониторинг" во вторник.

"ЦИК обнародовал обязательство, что каждый день по завершении голосования до дня голосования будет собираться информация о голосующих и в оперативном порядке доводиться до сведения общественности. То есть информацию о том, сколько [человек] каждый день приняло участие [в голосовании], мы будем собирать и стараться довести до всех", - сказала Гришина.

Подсчет голосов будет осуществляться только по окончании всех процедур 1 июля, уточнила она. "В 20:00 по местному времени 1 июля будут закрываться участки для голосования, сразу же гарантируется процедура подсчета. Она достаточно известна, все этапы подсчета обязательно соответствуют нашим традициям организации выборов", - подчеркнула секретарь ЦИК.

ЦИК России на заседании 2 июня утвердил порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель". Голосование по почте использоваться не будет.

Голосование по поправкам к Конституции РФ

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК РФ и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести общероссийское голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепил бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.