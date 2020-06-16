Мишустин назначил Белякова директором Департамента пресс-службы и референтуры

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Бориса Белякова своим пресс-секретарем и директором Департамента пресс-службы и референтуры. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

"Назначить Белякова Бориса Вадимовича директором Департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ, пресс-секретарем председателя правительства РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в тексте документа. Ранее Беляков возглавлял Департамент пресс-службы и был пресс-секретарем главы правительства.

Другим распоряжением от должности директора Департамента референтуры освобождена Марина Волкова. Департамент референтуры был устранен, а его функции переданы в новый департамент пресс-службы и референтуры.

В отставку отправлен также директор Департамента организационно-технического обеспечения деятельности правительства Игорь Смирнов. От должности освобожден директор Административного департамента правительства Сергей Проценко.

Мишустин образовал Департамент документационного обеспечения правительства, Департамент обеспечения деятельности правительства. При этом премьер упразднил Департамент делопроизводства и Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства.

Как ранее рассказал ТАСС источник в правительстве, целью преобразований является усиление профильных направлений и повышение эффективности работы. Кроме того, по словам источника, проведено перераспределение штатной численности ряда других структурных подразделений. В частности, реформированы Департамент делопроизводства и Департамент организационно-технического обеспечения деятельности правительства. Таким образом, количество департаментов в аппарате правительства сократилось с 23 до 22. При этом количество сотрудников, обеспечивающих информационное сопровождение премьера и написание текстов выступлений, сократилось на 20%.

В новость были внесены изменения (15:59 мск) - добавлены подробности.