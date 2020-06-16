Лавров пригласил Борреля посетить Россию

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил приглашение верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю посетить РФ, как только позволит эпидемическая ситуация.

"Мы рассмотрели ряд актуальных вопросов, которые касаются нынешнего состояния отношений между Российской Федерацией и Европейским союзом. Мы сказали Жозепу Боррелю, что слышали о планах ЕС провести стратегический обзор отношений с РФ и подтвердили нашу заинтересованность в развитии контактов. Подтвердили, кстати, приглашение Жозепу Боррелю посетить Российскую Федерацию, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией", - сказал Лавров на онлайн пресс-конференции по итогам телефонного разговора с Боррелем.

Лавров во вторник провел с Боррелем телефонные переговоры, которые прошли, как пояснил глава МИД РФ, в рамках регулярного политического диалога с ЕС и продолжались около полутора часов.