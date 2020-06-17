Эксперт: опасность вывода войск США из ФРГ кроется в возможности их переброски в Польшу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Американские власти могут принять решение о передислоцировании части своего воинского контингента из Германии в Польшу, что приведет к новому циклу гонки вооружений в Европе. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, член дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Как отметил аналитик, для России в ситуации, когда президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить военное присутствие в ФРГ, наиболее важно понимать, куда могут быть отправлены эти войска.

"Если обратно в США, то это создаст серьезные возможности для российско-европейских отношений, для укрепления диалога России и ЕС в области европейской безопасности. Это для России плюс, - сказал он. - Если же речь идет о переброске какой-то существенной части этих войск в Польшу, это, безусловно, обострит российско-натовскую конфронтацию и резко ухудшит ситуацию в области европейской безопасности, усилит милитаризацию Европы".

Второй вариант будет означать открытый возврат НАТО к передовому базированию, стратегии холодной войны, добавил Суслов. "Она подразумевает возможность быстрой военной агрессии, быстрого нанесения удара. Если таким образом усилится общенатовский контингент в Польше, то России необходимо будет принимать соответствующие встречные шаги для того, чтобы эту угрозу парировать, - пояснил эксперт. - Россия будет наращивать военную инфраструктуру на западных границах, развертывать системы вооружений, которые будут способны моментально поразить, уничтожить эти военные базы. Речь идет о ракетах. Это запустит новый цикл гонки обычных вооружений в Европе".

Кроме того, указал специалист, передислоцирование войск США из ФРГ в Польшу стало бы открытым нарушением основополагающего акта Россия - НАТО, который говорит об отсутствии у НАТО планов развертывания на территории новых стран - членов альянса существенной военной инфраструктуры.

Реакция Европы

По мнению Суслова, политическая элита Германии и во многом США спишет возможный вывод части войск "на фактор Трампа", попытается дождаться ноябрьских выборов и в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена "отыграть ситуацию назад": "Будет серьезная попытка с обеих сторон представить это не как показатель фундаментального кризиса отношений, а как временное обострение, вызванное не совсем уравновешенным, рациональным президентом США".

"Если перебросить военнослужащих обратно на территорию США, то это будет серьезным ударом по трансатлантическим отношениям и приведет к усилению разговоров в Европе о стратегической автономии, необходимости создания независимой от США и НАТО армии. Это еще в большей степени подорвет доверие в отношении Соединенных Штатов, - продолжил он. - Но мне кажется, что речь идет о намерении Трампа перебросить войска из Германии в другие страны НАТО, в том числе в Польшу. В этом случае речь идет не о понижении американских обязательств в отношении Европы, а о публичном, демонстративном наказании Германии, которая оставалась главным местом наземного присутствия США со времен начала холодной войны".

Как подчеркнул собеседник ТАСС, Трамп раздражен последовательным отказом Германии повышать оборонные расходы, "то бишь увеличивать спрос на американскую военную технику и вооружения", и тем, что, несмотря на санкции против "Северного потока - 2", Германия продолжает поддерживать этот проект.

"Таким образом он хочет прилюдно Германию наказать. Весь вопрос будет в том будет ли это решение исполнено, будет ли он переизбран на второй срок, - сказал Суслов. - Если Трампу не удастся добиться реализации этого решения до января, если он проиграет выборы, то следующая администрация вполне может это решение переиграть".

Кроме того, напомнил эксперт, Трамп уже неоднократно делал заявления о выводе войск США из разных стран, но эти слова не были подтверждены действиями.

В понедельник Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены сократить численность своего военного контингента на территории ФРГ до 25 тыс. человек, если Германия не заплатит за их размещение и не вернет долги НАТО. В настоящее время в Германии на постоянной основе размещены 52 тыс. военных США.