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Пандемия коронавируса нового типа

Медведев: для эффективного противостояния биотерроризму нужно взаимодействие спецслужб

Замглавы Совбеза подчеркнул, что любой кризис активно провоцирует деструктивные силы, а риски использования экстремистами болевых точек цивилизации, угрозы терактов возрастают многократно

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что глобальное взаимодействие спецслужб на фоне пандемии коронавируса нельзя ослаблять. Напротив, по его словам, общие усилия помогут предотвращать такие новые опасные проявления как, например биотерроризм. Такое мнение он высказал в своей статье, опубликованной в журнале "Россия в глобальной политике".

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"COVID-19 по понятным причинам вынуждает спецслужбы интенсифицировать работу, прежде всего для сохранения стабильности внутри своих стран. Но, как бы ни было трудно сейчас, нельзя ослаблять глобальное антитеррористическое взаимодействие между спецслужбами", - написал Медведев.

Он подчеркнул, что любой кризис активно провоцирует деструктивные силы, а риски использования экстремистами болевых точек цивилизации, угрозы терактов возрастают многократно. "Пандемия коронавируса со всей очевидностью доказывает, насколько чувствительно для человечества моментальное заражение миллионов людей, - отметил замглавы Совбеза. - Это, в свою очередь, может стать побудительным мотивом для использования крайне опасных технологий биотерроризма". Именно поэтому, подчеркнул в статье Медведев, необходим максимально жесткий контроль государства за биотехнологиями и биолабораториями, а также - сотрудничество специальных служб для предотвращения терактов с использованием биологических агентов.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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