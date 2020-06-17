В Совфеде рассказали, почему поправки к конституции нужно вносить сейчас

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Дата проведения общероссийского голосования по поправкам к конституции является оптимальной для того, чтобы вынесенные на голосование изменения в основной закон страны были учтены при формировании осенью бюджета на ближайшие три года. Такое мнение выразил в среду вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьев.

"Раздаются голоса о том, зачем торопимся, почему 1 июля [будет проводиться общероссийское голосование], что не такая уж хорошая обстановка, чтобы проводить сейчас голосование, можно было бы отнести на более поздние сроки. Я думаю, это связано еще и с формированием бюджета на трехлетку. Если принять это позже, то мы не сможем учесть необходимые затраты в бюджете на ближайшую трехлетку, что очень важно", - сказал Воробьев на заседании дискуссионного клуба Молодежного парламента Законодательного собрания Вологодской области, который проходит в среду в формате видеоконференции.

Аналогичное мнение выразил и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Когда у нас осенью правительство внесет откорректированный бюджет и перспективный на следующий год будем уточнять, лучше, чтобы все эти социальные поправки были уже в тексте конституции в качестве действующих норм. Потому что у органов государственной власти должны быть четкие ориентиры, в том числе и в сфере социальной политики. И эти ориентиры задает конституция", - сказал сенатор.

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.