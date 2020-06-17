Патрушев: Россия сохранила свою систему ценностей вопреки колоссальным усилиям Запада

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Вопреки колоссальным усилиям Запада Россия сохранила свою систему ценностей. Об этом секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев написал в статье, опубликованной в среду в "Российской газете".

"Несмотря на колоссальные усилия заокеанских "партнеров" по слому сформированной предшествующими поколениями системы ценностей в России, она сохранила свои основные качественные характеристики", - отметил он.

Патрушев подчеркнул, что Запад деструктивно отреагировал на активное обсуждение темы сохранения традиционных ценностей в России, которое началось в связи с подготовкой поправок в Конституцию РФ и празднованием 75-летия Победы. "На эти события Запад ответил активизацией информационно-пропагандистских кампаний, имеющих целью сфальсифицировать мировую и отечественную историю, умалить ценность Победы, нанести очередной удар по системе традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - констатировал секретарь Совбеза РФ.