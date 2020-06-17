Комитет Госдумы поддержал законопроект о штрафах для чиновников за оскорбление граждан

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы с учетом ряда замечаний рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, предусматривающий штрафы до 150 тыс. рублей для государственных и муниципальных служащих за оскорбление граждан. Текст заключения комитета есть в распоряжении ТАСС.

Законопроект о внесении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) РФ был внесен в Госдуму в начале мая главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Согласно тексту, оскорбление, совершенное чиновником, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до одного года. За повторное нарушение устанавливается штраф в размере 100-150 тыс. рублей либо дисквалификация (лишение права замещать должности государственной и муниципальной службы) на срок до двух лет.

"Проектируемые изменения в кодекс, по мнению комитета, будут являться продолжением законотворческой деятельности, направленной на защиту чести и достоинства человека и гражданина в Российской Федерации, в связи с чем концепция представленного законопроекта поддерживается", - говорится в заключении. При этом в комитете отмечают, что вводимое понятие "иные унизительные формы" оскорбления еще не закреплено в законодательстве. "В этой связи представляется необходимым исключить возможности расширительного толкования указанного понятия и предусмотреть закрытый перечень форм оскорблений", - отмечают в комитете.

Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. За оскорбление без квалифицирующих признаков (ч. 1 ст. 5.61 КоАП) штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. рублей (пока до 3 тыс. рублей). За оскорбление, "содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся в произведении, СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях", для граждан предусмотрен штраф от 5 тыс. до 10 тыс. рублей (пока до 5 тыс. рублей). Таким образом, теперь оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным.

Комитет также призывает "уточнить, что оскорбления в информационно-телекоммуникационных сетях могут быть отнесены только к тем сетям, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц".