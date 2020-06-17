Захарова сообщила, что Россия и Финляндия не имеют территориальных претензий друг к другу

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Россия и Финляндия не имеют между собой спорных территорий и после Второй мировой войны никогда не обсуждали вопрос переноса границ. Об этом говорится в ответе официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на вопрос о якобы имевших место переговорах о передачи Финляндии части территории СССР, опубликованном в среду.

"Территориальный вопрос в повестке дня российско-финляндских отношений не стоит. Тематика пересмотра линии границы по итогам Второй мировой войны в диалоге с финскими партнерами никогда не обсуждалась, - сказала Захарова. - Существующая граница между Россией и Финляндией закреплена действующими международно-правовыми актами, прежде всего - Мирным договором с Финляндией, подписанным в Париже 10 февраля 1947 года".

По словам дипломата, это общая позиция, подтвержденная в том числе на высшем уровне..

"Отсутствие разногласий подкрепляется тем фактом, что в 2017 году в городе Иматра (Финляндия) подписан Протокол между правительством Российской Федерации и правительством Финляндской Республики об описании прохождения российско-финляндской государственной границы", - говорится в сообщении.

Как писала газета Iltalehti, бывший глава МИД Финляндии Юкки Сеппинена в своей новой книге написал, что Москва на рубеже 1980-х и 1990-х годов якобы была готова обсуждать передачу Карелии в состав Финляндии, но занимавший тогда пост президента республики Мауно Койвисто отказался от переговоров по этому вопросу.