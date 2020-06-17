Моряки на дальних постах Севфлота в Мурманской области проголосовали досрочно

МУРМАНСК, 17 июня. /ТАСС/. Маячники и военнослужащие дальних постов Северного флота на побережье Кольского полуострова досрочно проголосовали по поправкам к Конституции РФ. Об этом в среду сообщила пресс-служба флота.

"Военнослужащие дальних постов и маячники Северного флота, несущие службу на побережье Кольского полуострова и на островах Баренцева моря, досрочно приняли участие во всероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Досрочное голосование прошло в воинских частях и подразделениях на островах Кильдин и Большой Олений, мысах Сеть-Наволок и Териберский, в населенном пункте Дальние Зеленцы, куда можно добраться только водным или воздушным транспортом", - сказано в сообщении.

На флоте уточнили, что члены избирательной комиссии добирались до отдаленных постов с помощью вертолетов Северного флота, которые обратными рейсами доставили на "большую землю" увольняемых в запас военнослужащих по призыву.

Свой выбор, сообщили в пресс-службе, также сделали члены экипажа гидрографического исследовательского судна "Визир", уходящего в море. Первыми на Северном флоте досрочно проголосовали военные моряки большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" перед началом межфлотского перехода на Балтику.

Всего на Северном флоте досрочно реализовали свое избирательное право 520 человек из числа военнослужащих и гражданского персонала.