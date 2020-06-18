Лавров отправляется в Сербию с первым после пандемии зарубежным визитом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров впервые после паузы из-за пандемии коронавируса отправится с зарубежным визитом в Белград. Министр проведет встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем, а также с первым заместителем председателя правительства, главой дипведомства республики Ивицей Дачичем. На повестке дня - подготовка визита сербского лидера в Москву, обмен мнениями о ситуации на Балканах, экономический диалог в кризисный период.

Единство в оценках

В Москве и Белграде неизменно подчеркивают схожесть оценок исторических событий. Президент Сербии подтвердил в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным 15 июня намерение посетить юбилейный парад Победы в российской столице. В московских торжествах 24 июня примут участие, что символично, 75 военных сербской гвардии.

Визит Лаврова в Белград всегда сопровождается возложением венков российской делегации к Памятнику советскому солдату-освободителю и мемориалу Освободителям Белграда. "В Сербии очень бережно относятся к мемориальным объектам", - подчеркнули в этой связи в российском дипведомстве.

Сербская сторона ожидает ответный визит Путина. Он может состояться уже осенью и совпасть с датой освобождения Белграда от нацистов - 20 октября. В это же время планируется освящение храма св. Саввы, строительство которого продолжалось около 100 лет.

Ранее в ходе визита в Сербию в январе 2019 года Путин сообщил о выделении Россией дополнительных средств на строительство храма. По словам российского лидера, размер помощи составит €5 млн. С 2015 года Россотрудничество является генеральным координатором работ по оформлению внутреннего убранства собора, а финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, предоставляемых российскими компаниями, ведущими бизнес в Сербии.

Визит Лаврова пройдет накануне парламентских выборов в республике, намеченных на 21 июня. Путин, по сообщениям пресс-службы сербского президента, в ходе недавней беседы "пожелал коллеге и руководимой им партии личных и политических успехов". Не исключено, что в ходе сегодняшних переговоров стороны обменяются опытом проведения голосования в непростых эпидемических условиях.

Пандемия и помощь

Визит главы МИД РФ в Сербию изначально планировался на 25-26 марта, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы, в том числе во взаимодействие двух стран.

По словам посла России в Сербии Александра Боцан-Харченко, пандемия нанесла ущерб экономической сфере, "но, в отличие от других стран, Россия и Сербия не отменили ни одного направления сотрудничества". Диалог в условиях пандемии был даже приумножен за счет российской помощи сербской стороне. Самолеты ВКС РФ доставили в апреле в Сербию военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники. С 3 апреля по 18 мая российский отряд провел полную дезинфекцию медицинских учреждений более чем в 40 населенных пунктах. Обработаны здания, дороги, оказана помощь 881 пациенту.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил в этой связи с утверждением, что Китай и Россия якобы пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам, "стремясь увеличить свое влияние на глобальном уровне". По словам же Лаврова, некоторые европейские государства и страны НАТО даже не могут обратиться к РФ за помощью в борьбе с коронавирусом, потому что "старшие товарищи" против.

"Страны региона не должны ставиться перед искусственным выбором: либо на Запад, либо с Россией, - заявил российский министр. - Мы заинтересованы в том, чтобы политика всех стран в Европе была максимально открыта для диалога со всеми, кто готов к такому диалогу на основе равноправия и взаимной выгоды".

В Москве приветствуют также линию Белграда на сохранение военного нейтралитета и развитие отношений как с НАТО, так и с ОДКБ.

Во время визита стороны, как ожидается, затронут сотрудничество в газовой сфере. В декабре прошлого года завершено строительство на сербской территории линейного участка газопровода-отвода от "Турецкого потока" протяженностью 402 км от границы с Болгарией до Венгрии. Сейчас российская сторона принимает активное участие в строительстве сербского газохранилища "Банатский двор".

О договоренностях

Отдельным пунктом на встречах российского министра в Белграде традиционно станет косовское урегулирование. Специальный посланник США по диалогу Белграда и Приштины Ричард Гренелл анонсировал новую встречу сторон для обсуждения вопроса непризнанного Косова, которая должна пройти 27 июня в Вашингтоне.

"Мы относимся к этой инициативе, как к инициативе, которая адресована Белграду и Приштине. Мы слышали американских представителей, что и Белград, и Приштина согласились встретиться по американскому приглашению. В Белграде [во время визита] поговорим о том, как конкретно видятся практические шаги тех стран, которые предлагают свои посреднические услуги, как эти шаги видятся руководству Сербии", - сказал Лавров журналистам.

В Москве неоднократно подчеркивали, что в косовском урегулировании поддержат те договоренности, которые будут приемлемы сербскому народу. "Из этого мы будем исходить, - заявил министр. - Мы будем определять свое отношение к возможным договоренностям не только по тому, как они выглядят на бумаге, но и как они осуществляются в реальной жизни".

Вучич между тем уже заявил, что на предстоящих переговорах в Вашингтоне он не собирается обсуждать "вопрос независимости Косова".