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Голосование по поправкам в конституцию
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Почти 12 тыс. человек проголосовали по конституции в труднодоступных местах

Общероссийское голосование по поправкам состоится 1 июля

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина сообщила, что в настоящее время почти 12 тыс. человек, находящихся в труднодоступных местностях, приняли участие в общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции.

"Уже идет голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, идет голосование на судах. И в целом у нас в труднодоступных местностях уже почти 12 тыс. участников голосования проголосовали", - сказала Гришина в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в основной закон в четверг.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено. 1 июня Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

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РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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