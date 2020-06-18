Партия "Родина" выступила с открытым письмом в поддержку поправок в конституцию

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Партия "Родина" обратилась к своим сторонникам с призывом прийти на общероссийское голосование и поддержать изменения в Конституции РФ. Открытое обращение распространено в четверг пресс-службой партии.

"Для партии "Родина" нет вопроса: "Голосовать или не голосовать за поправки?". Обязательно голосовать и поддержать!" - говорится в обращении. Предложенные поправки "жизненно необходимы для обеспечения достойного настоящего и будущего страны, свободного развития всего общества и каждого гражданина", считают в партии. В письме также подчеркивается, что участие в голосовании - возможность для каждого "внести личный вклад в создание новой, более справедливой и свободной российской реальности".

Члены партии в числе прочих выделяют такие предложенные в конституцию изменения, как закрепление ежегодной индексации пенсий и нормы о минимальном размере оплаты труда не менее прожиточного минимума, а также поправки, направленные на защиту исторической памяти и заботу о детях. "Обновленная конституция будет обеспечивать защиту суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации и как следствие - эффективную работу социального государства в России, безусловность социальных гарантий для граждан страны", - уверены в "Родине".

Поправки в конституцию

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совфед принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.