Три кандидата подали документы в избирком на участие в выборах губернатора Пермского края

ПЕРМЬ, 18 июня. /ТАСС/. Документы от трех кандидатов в губернаторы Пермского края поступили в избирательную комиссию региона. Желание участвовать в выборах 13 сентября изъявили врио главы региона Дмитрий Махонин, бывший директор предприятия по производству товаров бытовой химии "Хенкель-Пемос" и заместитель председателя реготделения "Патриотов России" Евгений Козлов, а также гендиректор компании-застройщика "Сатурн-Р" Александр Репин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе избиркома.

6 февраля президент РФ Владимир Путин назначил экс-начальника управления контроля ТЭК в Федеральной антимонопольной службе России Дмитрия Махонина врио главы региона, на посту руководителя края он сменил Максима Решетникова, перешедшего в январе с поста губернатора края на должность министра экономического развития России.

"В настоящий момент документы на выдвижение в комиссию представили 3 кандидата: Дмитрий Николаевич Махонин в порядке самовыдвижения, Евгений Михайлович Козлов, выдвинутый избирательным объединением "Патриоты России" и Александр Анатольевич Репин, выдвинутый избирательным объединением "Справедливая Россия", - сообщили в пресс-службе.

Представители региональных отделений ЛДПР и КПРФ сообщили ТАСС, что утвердят своих кандидатов 20 июня на партийных конференции. Ранее региональное отделение партии "Единая Россия" заявляло, что готово на выборах оказать поддержку Махонину.

Избирательная кампания по выборам губернатора Пермского края стартовала 16 июня, процесс выдвижения продлится до 5 июля, прием документов на следующий этап - регистрацию кандидатов - пройдет до 29 июля. Кандидаты должны заручиться поддержкой не менее 6% депутатов муниципальных округов, а самовыдвиженцы еще должны собрать подписи избирателей - 1% от общего числа, это примерно 20 тыс. жителей региона.

Пермский край - один из трех регионов в России, где проводится эксперимент по сбору подписей за кандидата через портал госуслуг, таким образом можно получить до 25% подписей.