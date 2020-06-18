Смоленское отделение ЛДПР выдвинуло губернатора Островского на выборы главы региона

ТАСС, 18 июня. Делегаты конференции регионального отделения Либерально-демократической партии России (ЛДПР) единогласно выдвинули на участие в выборах губернатора Смоленской области действующего главу региона Алексея Островского. Об этом сообщил ТАСС замруководителя реготделения ЛДПР Михаил Ковалев.

"Сегодня прошла конференция нашего регионального отделения ЛДПР, на ней на выборы губернатора Смоленской области был выдвинут глава региона Алексей Островский. Из 30 делегатов конференции его кандидатуру поддержали все - единогласно", - сказал Ковалев.

Смоленская областная дума на заседании 11 июня приняла постановление о проведении выборов губернатора региона 13 сентября 2020 года. В тот же день состоялось заседание облизбиркома, на котором был утвержден календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов губернатора. Согласно областному законодательству, кандидатов на выборы губернатора имеют право выдвигать политические партии.

Полномочия действующего губернатора Алексея Островского, который был избран на эту должность в 2015 году, истекают в сентябре. Президент России Владимир Путин на встрече с Островским 27 мая 2020 г. поддержал его планы вновь баллотироваться на пост главы региона.