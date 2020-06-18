Более 52,2 тыс. человек приняли участие в тесте системы онлайн-голосования за 12 часов

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Свыше 52,2 тыс. жителей Москвы и Нижегородской области приняли участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования, которая будет использована при голосовании по поправке к Конституции РФ, за первые 12 из 36 часов тестирования. Об этом сообщил ТАСС начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"Система работает штатно, без сбоев. На данный момент в Москве проголосовали почти 44,7 тыс. человек, в Нижегородской области - более 7,5 тыс. участников. Явка в столице - 5,9%; в Нижегородской области - 13,8%", - сказал Костырко.

Тестирование онлайн-системы для голосования по внесению изменений в Конституцию РФ началось на платформе 2020og.ru 18 июня в 08:00 и продлится до 20:00 19 июня. Присоединиться к тестированию могут те горожане, которые зарегистрировались на участие в голосовании по поправкам до 15:00 17 июня, для этого им нужно авторизоваться на портале 2020og.ru при помощи учетной записи от mos.ru или gosuslugi.ru.

"Всего в этом тестовом голосовании могут принять участие более 830 тыс. человек, кто уже записался на электронное голосование по поправке к Конституции, в том числе почти 775 тыс. москвичей и более 55,7 тыс. жителей Нижегородской области", - уточнил Костырко.

Центризбирком России 4 июня предоставил возможность Москве и Нижегородской области использовать технологию дистанционного электронного голосования для проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

Как сообщалось на официальном сайте мэра и правительства Москвы, зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету может любой житель столицы. Для этого надо будет заполнить онлайн-форму, указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты, номер мобильного телефона и номер СНИЛС. Эта информация будет сопоставлена со сведениями из централизованной базы данных избирателей (государственной автоматизированной системы "Выборы"). В электронном голосовании примут участие только те пользователи, которые успешно прошли проверку.