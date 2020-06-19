В Кремле прокомментировали задержание претендента на пост президента Белоруссии Бабарико

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Кремль считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка и претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

"Мы считаем это внутренним делом Белоруссии, в данном случае, разумеется, мы не намерены как-то вмешиваться во внутренние дела Белоруссии", - заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя задержание Бабарико.

"Что касается самих выборов [в Белоруссии], то на них наверняка будут присутствовать наблюдатели, поэтому все оценки последуют потом, по завершении", - отметил представитель Кремля.

По его словам, кандидатов на пост президента Белоруссии может иметь только белорусский народ, а не Россия. "У Кремля нет кандидатов на выборах в Белоруссии. Кандидаты на выборах в Белоруссии есть у белорусского народа", - сказал он, отвечая на просьбу опровергнуть мнение о том, что экс-глава Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико поддерживается Москвой.