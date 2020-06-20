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ЛДПР выдвинула кандидатом в губернаторы Кубани координатора реготделения Тутушкина

Иван Тутушкин также является депутатом Законодательного собрания региона и заместителем председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйств

КРАСНОДАР, 20 июня. /ТАСС/. Региональное отделение Либерально-демократической партии России (ЛДПР) в Краснодарском крае по итогам конференции в субботу выдвинуло кандидатом в губернаторы региона координатора регионального отделения партии Ивана Тутушкина, сообщил ТАСС руководитель фракции ЛДПР в городской думе Краснодара Сергей Фисюк.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края на внеочередной сессии в июне утвердили датой проведения голосования на выборах губернатора единый день голосования - 13 сентября.

"Выдвинули кандидатом в губернаторы Тутушкина Ивана Геннадьевича, координатора краевого отделения", - сказал Фисюк.

Тутушкин является депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, заместителем председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства, координатором регионального отделения партии ЛДПР.

На данный момент должность губернатора Краснодарского края занимает Вениамин Кондратьев. В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе он набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%. "Единая Россия" 18 июня по итогам конференции выдвинула кандидатуру Кондратьева на второй срок.

Теги
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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