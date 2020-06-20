"Гражданская платформа" выдвинула Александра Габитова на выборы губернатора Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Партия "Гражданская платформа" выдвинула кандидатуру президента Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области Александра Габитова для участия в выборах на пост губернатора региона. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель исполнительного комитета регионального отделения партии Сергей Тихомиров.

"Собрание состоялось. Выдвинули Габитова Александра Фировича. Он президент регионального объединения работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области", - сказал собеседник агентства, добавив, что Габитов планирует подать документы для регистрации во вторник, 23 июня.

Габитов родился в 1969 году, в 1994 году окончил Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова по специальности "Лечебное дело", в 1996 году - экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В 1999 году избран депутатом муниципального совета в округе "Петровский" Санкт-Петербурга, позднее занял пост главы администрации округа. С 2008 по 2012 годы - председатель экономического комитета, первый заместитель губернатора Новгородской области. С 2013 года возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области.

Габитов был одним из пяти кандидатов, претендовавших на пост губернатора Ленинградской области на выборах в 2015 году. Он также выдвигался от партии "Гражданская платформа". Тогда за него проголосовали 1,97% избирателей.

О выборах

Своего кандидата на пост главы Ленинградской области уже выдвинула "Единая Россия", им стал действующий губернатор Александр Дрозденко. Также определилась с кандидатом и партия Социальной защиты, это Александр Калинин, занимающий должность атамана в Станичном казачьем обществе "Станица Ладожская". Он подал документы для выдвижения кандидатом на должность губернатора области 18 июня.

Конференции по вопросу выдвижения кандидата на должность губернатора области также проведут региональные отделения политических партий ЛДПР (23 июня), "Родина" (27 июня) и КПРФ (27 июня).

Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 10 июня назначили дату выборов губернатора региона на 13 сентября.