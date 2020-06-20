Депутата пензенского заксобрания от ЛДПР выдвинули кандидатом на выборы губернатора

ПЕНЗА, 20 июня. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Пензенской области Александр Васильев выдвинут кандидатом на выборы губернатора Пензенской области от ЛДПР. Решение было принято на конференции регионального отделения партии в субботу, сообщается на сайте реготделения.

"По итогам тайного голосования большинством голосов делегатов кандидатура Васильева Александра Евгеньевича была поддержана для выдвижения на должность губернатора Пензенской области. Ожидается, что уже на следующей неделе Александр Васильев представит все документы, необходимые для выдвижения, в избирательную комиссию Пензенской области", - отмечается в сообщении.

Васильев родился в 1981 году в Пензе, в 2014 году окончил Современную гуманитарную академию по специальности "Экономика". В 2017 году избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва. Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании, является зампредседателя комитета по экономической политике регионального парламента на постоянной основе.

Васильев стал вторым кандидатом в губернаторы региона. Ранее в субботу на пост губернатора была выдвинута глава регионального отделения партии "Справедливая Россия", доцент Пензенского госуниверситета Анна Очкина.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию", на работу в аппарат правительства РФ.

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 25 мая 2015 года президент РФ Владимир Путин своим указом назначил Белозерцева временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей. 21 сентября того же года он официально вступил в должность губернатора Пензенской области.