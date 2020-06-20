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Антонов: в США многие знают о ключевой роли СССР в освобождении Европы от нацизма

Российский посол напомнил, что в США на Аляске и в Сиэтле есть захоронения советских военнослужащих времен Второй мировой войны

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Многие американцы, вопреки распространяемым в США представлениям, знают о том, что именно Советский Союз сыграл ключевую роль в разгроме нацизма и освобождении Европы. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Хотел бы отметить, что многие американцы нас понимают, знаю об этом из личного общения с бывшим министром обороны США Джеймсом Мэттисом, экс-губернатором Калифорнии Джоном Брауном, американскими ветеранами, которые собирались поехать к нам на Красную площадь, участвовать в параде Победы, но коронавирус помешал, - сказал Антонов. - Этим людям не надо объяснять, что именно солдаты Красной армии освободили Европу".

По словам главы российского диппредставительства, в США на Аляске и в Сиэтле есть захоронения советских военнослужащих времен Второй мировой войны. Американцы относятся к могилам советских бойцов с почтением, и ежегодно "простые граждане приходят к ним, чтобы почтить память советско-американского боевого братства".

Антонов напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров выступал с инициативой о создании совместной неправительственной комиссии историков, которые занялись бы выработкой неполитических подходов к историческим вопросам.

При этом дипломат обратил внимание и на негативные тенденции в США в отношении исторической правды.

"Несмотря на российские усилия, мы ощущаем, что подходы к исторической правде искажаются, принижается роль СССР и Красной армии в разгром нацизма. Акцент делается на неком угнетении нами народов Восточной Европы, - резюмировал Антонов. - А второй фронт называется чуть ли не первым, определившим исход войны. Подчеркну, мы никогда не отрицали роль союзников во Второй мировой войне".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичМэттис, Джеймс
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