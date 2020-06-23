Около 40% камчатских рыбаков досрочно проголосовали по поправкам к конституции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 июня. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. членов экипажей различных судов на Камчатке досрочно проголосовали по поправкам к конституции - это почти 40% от общего числа избирателей, которые 1 июля будут находиться в плавании, сообщила ТАСС советник председателя регионального избиркома Наталья Манзату.

"Досрочно по поправкам в конституцию проголосовали уже 2,2 тыс. моряков. Всего же краевым избиркомом сформированы 115 избирательных участков на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании. С их помощью свою гражданскую позицию выразят около 6 тыс. избирателей", - уточнила Манзату.

Формы и бланки протоколов, тексты бюллетеней, списки избирателей и все необходимое для организации голосования отправляется на судна по электронной почте. Капитаны экипажей формируют участковые избирательные комиссии, которые и проводят голосование.

Как рассказал ТАСС руководитель исполкома Общероссийского народного фронта в Камчатском крае Игорь Коваленко, который сам более 20 лет проработал в рыбной отрасли полуострова, организация досрочного голосования на судах важна, так как у каждого гражданина должна быть возможность реализовать право на голосование независимо от того, где он находится.

"Многие моряки месяцами не бывают на берегу и не могут самостоятельно прийти на избирательный участок, поэтому организация досрочного голосования с соблюдением всех правил и норм - момент обязательный и очень важный. Тем более, что сегодня для этого есть все технические возможности", - сказал он.

В начале июня президент России Владимир Путин поддержал предложение о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к конституции. ЦИК предусмотрел проведение голосования не только в этот день, но и в течение шести дней до установленной даты "для рассредоточения граждан во времени и минимизации их контактов". По закону жители труднодоступных районов могут досрочно принять участие в голосовании - это разрешено сделать в течение 20 дней до официальной даты голосования, то есть с 10 июня.