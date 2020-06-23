Выборы депутатов городской думы Ростова-на-Дону состоятся 13 сентября

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 июня. /ТАСС/. Ростовские депутаты назначили на 13 сентября выборы депутатов городской думы Ростова-на-Дону седьмого созыва. Решение принято во вторник на очередном заседании представительного органа местного самоуправления.

"Решение принято единогласно. Мы с вами вступаем в период избирательной кампании", - прокомментировала председатель городской думы - глава города Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

В пресс-службе городской думы уточнили, что 13 сентября жителям Ростова-на-Дону предстоит избрать 40 депутатов, в том числе 30 по избирательным округам и 10 по партийным спискам.

По словам заместителя главы администрации Ростова-на-Дону Александра Новицкого, общая численность избирателей на территории города составляет 791 167 человек. "На территории нашего города образовано семь новых участков - три в Октябрьском и четыре в Советском районах. Это связано с застройкой микрорайонов Суворовский и Левенцовский. В настоящее время в городе 363 постоянных избирательных участка", - отметил Новицкий.

10 июня депутаты Законодательного собрания Ростовской области назначили на 13 сентября выборы губернатора региона и дополнительные выборы депутатов Заксобрания по двум избирательным округам - по Каменск-Шахтинскому округу № 5 и Целинскому округу № 17.