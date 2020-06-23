КПРФ выдвинет депутата Щапова кандидатом в губернаторы Иркутской области

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. КПРФ планирует выдвинуть депутата Госдумы Михаила Щапова на выборы губернатора Иркутской области, его кандидатура была единогласно поддержана во вторник на заседании бюро областного комитета партии. Об этом сообщил ТАСС зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, добавив, что ушедшему в отставку экс-главе области от КПРФ Сергею Левченко в этой команде будет отведена "ключевая роль".

"Сегодня бюро (обкома партии) состоялось, единогласно Щапова рекомендовали. Затем пленум, и уже выносится его кандидатура на субботнюю (региональную партийную) конференцию. До конференции необходимо решение президиума ЦК и кадровой комиссии ЦК по согласованию кандидатуры, мы кандидатуру Щапова обсуждали, проведем заседание, но я думаю, что это будет полная поддержка", - сказал Афонин.

"Он депутат Госдумы, одномандатник, в принципе, известность в регионе у него достаточно большая", - добавил он, выразив уверенность в том, что вопросов к этой кандидатуре у руководства партии, включая ее лидера Геннадия Зюганова, быть не должно. "Но нужно понять, что не просто Щапов идет на выборы - это идет команда, за спиной которых успехи, в том числе, в развитии региона, и Сергей Георгиевич Левченко в этой команде, действительно, будет играть одну из ведущих ролей", - подчеркнул Афонин.

"Разные варианты могут быть (по Левченко): и председатель правительства в случае победы, и сенатора, и так далее, - не исключает он. - Какую позицию он займет в случае победы, будет решать партия".

Коммунист Сергей Левченко, ушедший в отставку 12 декабря 2019 года, ранее направил президенту РФ Владимиру Путину письмо, в котором попросил разрешить ему вновь участвовать в выборах губернатора Иркутской области в сентябре 2020 года, факт направления письма подтвердил агентству пресс-секретарь Левченко Павел Добродеев. В иркутском избиркоме ТАСС сообщили, что не смогут зарегистрировать Левченко в качестве кандидата, так как он ушел в отставку досрочно и, по закону, не может участвовать в досрочных выборах.

Левченко был избран губернатором Иркутской области в сентябре 2015 года, после его отставки временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Игорь Кобзев, ранее занимавший пост заместителя главы МЧС России.