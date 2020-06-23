ЛДПР выдвинула Андрея Лебедева для участия в выборах губернатора Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Региональное отделение ЛДПР в Ленинградской области во вторник провело конференцию по выдвижению кандидата на пост губернатора, в качестве кандидата решено выдвинуть руководителя фракции ЛДПР в заксобрании Андрея Лебедева, сообщили ТАСС в региональном отделении партии.

"Мы выдвинули кандидатуру от Ленинградского отделения - это Лебедев Андрей Ярославович, проголосовали единогласно", - отметил собеседник агентства.

В настоящее время своих кандидатов выдвинули партии "Единая Россия" (Александр Дрозденко) и "Гражданская платформа" (Александр Габитов). Таким образом, кандидат от ЛДПР стал третьим выдвиженцем.

Действующим губернатором Ленинградской области с 28 мая 2012 года является Александр Дрозденко. На досрочных выборах губернатора 13 сентября 2015 года Дрозденко получил поддержку 471 тыс. 145 избирателей, что составило 82,1% принявших участие в выборах.

В новость внесены изменения (16:33 мск) - добавлены подробности в третьем абзаце.