Глава Смоленской области Островский подал документы на выборы губернатора региона

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Действующий глава Смоленской области Алексей Островский подал во вторник в региональную избирательную комиссию документы для участия в выборах губернатора. Об этом ТАСС сообщили в смоленском избиркоме.

"Сегодня Алексей Островский подал документы для выдвижения себя кандидатом на должность губернатора Смоленской области", - сказал собеседник агентства.

27 мая президент России Владимир Путин поддержал планы Островского вновь баллотироваться на пост главы региона. Он был избран на эту должность в 2015 году, полномочия истекают в сентябре 2020 года.