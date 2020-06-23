Сенатор от Крыма прокомментировала претензии МИДа Украины о выплате за базирование ЧФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Россия не может оплачивать базирование Черноморского флота (ЧФ) Украине, поскольку не должна арендовать территорию у самой себя, считает сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил в интервью агентству "Укринформ", что Россия по-прежнему должна выплачивать Украине $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму, как это происходило до вхождения полуострова в состав РФ.

"Россия не может сама у себя арендовать место для флота. Украине нужно научиться зарабатывать деньги, а не пытаться состригать их у своего соседа. Заявление заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара является совершенно необоснованным и противоречит требованиям действующего законодательства", - сказала Ковитиди во вторник ТАСС.

Сенатор отметила, что Черноморский флот после воссоединения Крыма с Россией базируется не на территории Украины. "Оснований для взыскания ежегодно сумм, как это было обозначено заместителем министра, нет", - добавила собеседница агентства.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 года подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ. 28 марта 2014 президент России внес законопроект о прекращении действия этих соглашений на рассмотрение в Госдуму. Речь идет о денонсации соглашения между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года, соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения о взаиморасчетах, связанных с разделом и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также так называемого харьковского соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года. Согласно этим документам, подписанным в апреле 2010 года, пребывание Черноморского флота России в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на уменьшение цены на российский газ на 30 процентов, но не больше чем на $100 за каждую тысячу кубометров.