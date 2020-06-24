Главы МИД РФ и Венесуэлы встретятся в Москве в день проведения парада

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду проведет переговоры с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, который представит Каракас на параде Победы в Москве.

Как ранее сообщил ТАСС посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, Арреаса возглавит правительственную делегацию, в которую также войдет замминистра иностранных дел по вопросам отношений с Европой Иван Хиль. Как уточнил посол, помимо участия в торжествах, у венесуэльской делегации планируется ряд двусторонних контактов на высоком уровне. Стороны предварительно не информируют, какие вопросы станут основными на предстоящих переговорах.

В мае сообщалось, что Москва и Каракас, в частности, рассматривают варианты установления прямого авиасообщения. Также остается актуальным вопрос о проведении заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня. Она является основным механизмом реализации двусторонних проектов.

Символично, что в Венесуэле 24 июня отмечают День битвы при Карабобо. Это общенациональный праздник в честь решающей победы, одержанной Симоном Боливаром в борьбе за независимость страны. "В один день парад в Москве и парад в Каракасе, оба в честь событий, имевших определяющее значение для освобождения наших стран", - отметил Мелик-Багдасаров.

В прошлый раз Лавров и Арреаса лично встречались в конце февраля в Женеве, еще до объявления пандемии. Тогда на переговорах на полях сегмента высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека они подчеркнули пагубность влияния незаконных односторонних санкций в отношении Венесуэлы, а также отметили высокий уровень взаимодействия двух стран на международных площадках.

В начале февраля российский министр совершил поездку по ряду стран Латинской Америки, в ходе которой посетил Каракас. Он встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, исполнительным вице-президентом Дельси Родригес и Арреасой. По итогам переговоров стороны договорились о наращивании торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества, в частности в области энергетики, природных ресурсов, различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта.

Небезоблачная обстановка в Венесуэле

Ситуация в Венесуэле остается небезоблачной в плане угрозы внешнего вторжения, ранее отметил Мелик-Багдасаров. По словам посла, опасность инициированных США вооруженных диверсий в Венесуэле более чем серьезна. В начале мая армия Венесуэлы сообщила о задержании 45 проникнувших на территорию страны боевиков, среди задержанных были двое американских граждан. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не имеет отношения к этим людям. Лавров отмечал, что спецслужбы РФ готовы помочь Венесуэле в расследовании вторжения наемников.

Политическая ситуация в латиноамериканской стране также остается обостренной. Так, поддерживаемый Вашингтоном лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил о том, что вскоре объявит о новых планах, нацеленных на смещение действующей администрации. В свою очередь Трамп заявил о готовности к встрече с Мадуро, но только с условием, что будет обсуждаться отказ венесуэльского лидера от власти. Мадуро в очередной раз подтвердил свою принципиальную готовность встретиться с президентом США, но только "на основе уважения".