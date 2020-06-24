Врио главы Чувашии Николаев подал документы на выборы главы республики как самовыдвиженец

ТАСС, 24 июня. Врио главы Чувашии Олег Николаев в среду подал документы в центральную избирательную комиссию республики на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы региона как самовыдвиженец. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Ранее делегаты конференции регионального отделения "Единой России" проголосовали единогласно за решение поддержать врио главы Чувашии на выборах 13 сентября. Сам Николаев является членом партии "Справедливая Россия".

"Врио главы Чувашии Олег Николаев 24 июня подал документы на регистрацию в качестве кандидата на выборах главы республики. Он будет участвовать в выборах как самовыдвиженец", - сказал собеседник агентства.

После подачи документов Николаев в беседе с журналистами заявил, что обязательно будет участвовать в предвыборных дебатах, поскольку уверен, что все кандидаты на пост главы республики должны представлять свои предложения по развитию региона. Врио главы республики добавил, что будет сильно ограничен во времени, поскольку сосредоточен на основной работе, которая к тому же сейчас идет в очень напряженном режиме из-за вспышки коронавируса и ее последствий. Николаев также предложил всем кандидатам договориться о принципах ведения избирательной кампании. Он считает, что в ней не должно быть оскорблений конкурентов или дискредитации выборов.

Николаев был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы республики в январе 2020 года после отставки прежнего главы региона Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Он будет занимать пост врио главы Чувашии до вступления в должность нового избранного руководителя республики.

Государственный совет Чувашии принял решение о назначении выборов главы республики на 13 сентября 2020 года, в единый день голосования. Глава республики избирается сроком на пять лет.