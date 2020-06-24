Виктор Бетехтин от "Зеленой альтернативы" стал четвертым кандидатом на пост главы Коми

СЫКТЫВКАР, 24 июня. /ТАСС/. Виктор Бетехтин, выдвинутый Коми региональным отделением партии "Зеленая альтернатива" на пост главы республики, в среду подал документы в избирком для участия в досрочных выборах главы региона.

"Я выдвигаюсь на пост главы Республики Коми от партии "Зеленая альтернатива". Родился в Воркуте, корни мои ижемские, живу в Сыктывкаре. Партию создали недавно из числа друзей, мы 30-летние парни, которым не все равно, хотим достойно жить и делать все своими руками", - сказал Бетехтин журналистам.

Он отметил, что партия продвигает решение экологических и других проблем "в интересах простого народа". В Коми насчитывает "несколько десятков своих членов". Бетехтин является генеральным директором регби-клуба "Армейцы Коми" и возглавляет региональный Союз регби.

На данный момент в Коми четыре выдвинутых кандидата на пост главы региона - это самовыдвиженец, врио главы республики Владимир Уйба, представитель "Коммунистической партии социальной справедливости" Сергей Пономарев, кандидат от ЛДПР, предприниматель и депутат Совета Усинска Андрей Никитин и Бетехтин.

Как пояснил ТАСС председатель регионального избиркома Дмитрия Митюшев, всем кандидатам предстоит пройти 10% муниципальный фильтр - собрать 180 подписей муниципальных депутатов в 15 из 20 муниципалитетах республики, в том числе 40 подписей депутатов советов районов и городских округов, а самовыдвиженцам нужно дополнительно получить еще 1% от числа зарегистрированных в регионе избирателей, это 6,614 тыс. подписей. Кандидатам предстоит также открыть избирательный фонд, сформировать средства на избирательном счете, его максимальный предел - 50 млн рублей. Прием документов на регистрацию кандидатов начнется 19 июля.

Досрочные выборы главы Коми назначены Госсоветом региона на единый день голосования - 13 сентября 2020 года. Они проводятся в связи с тем, что бывший руководитель республики Сергей Гапликов 2 апреля подал в отставку, президент России Владимир Путин ее принял, назначив врио главы республики Владимира Уйбу, который занимал пост замглавы Минздрава РФ, а до этого возглавлял Федеральное медико-биологическое агентство России. 17 апреля Уйба заявил, что намерен участвовать в выборах руководителя региона в сентябре этого года. Госсовет Коми 29 апреля принял изменения в региональный закон о выборах и референдумах, разрешив выдвигаться на выборы главы республики самовыдвиженцам. До этого момента такое право имели только представители политических партий.