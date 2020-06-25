Большинство избирательных участков для голосования открылись в СЗФО

ТАСС, 25 июня. Большинство избирательных участков в субъектах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) открылись в четверг для голосования по поправкам к Конституции РФ. Среди них Псковская, Новгородская, Ленинградская, Вологодская области, республики Карелия и Коми, сообщили ТАСС в избиркомах субъектов.

В Санкт-Петербурге открылись 1 899 постоянных участков, сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской избирательной комиссии. В 8:00 мск также начали работу все избирательные участки в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, республиках Карелия и Коми. В Калининградской области голосование на всех участках начнется в 9:00 мск (8:00 по местному времени). "На территории области сформированы 546 постоянных и восемь временных участков для голосования. Временные участки расположены в аэропорту Храброво, железнодорожном вокзале Южный и в больницах. С 25 июня все они будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00, так же как и 1 июля - в основной день голосования", - сказал представитель избиркома Калининградской области.

Кроме того, временный избирательный участок организован и в аэропорту Пулково, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла. "Здесь смогут проголосовать жители многих регионов Северо-Западного округа, которые пользуются аэропортом, а также пассажиры вывозных рейсов, возвращающихся из-за рубежа", - отмечается в сообщении.

В трех субъектах: республике Коми, Вологодской и Мурманской областях пункты для голосования открыли на отдельных предприятиях двумя часами ранее, речь идет о производствах непрерывного цикла. С 6 утра началось голосование на ряде производств в Республике Коми, рассказал ТАСС председатель регионального избиркома Дмитрий Митюшев. "Участковые избирательные комиссии с утра приступают к своей работе, будут осуществлять голосование на предприятиях, на дому. Некоторые УИКи будут выезжать на производства к 6-7 утра в зависимости от просьб, которые поступали от руководства предприятий с непрерывным циклом", - рассказал ТАСС Митюшев.

В Мурманской области предоставили возможность проголосовать с 6 утра работникам горно-металлургических предприятий в Мончегорске и в Печенгском районе. Кроме того, по информации регионального избиркома, в 07:30 открылись участки для голосования в Кировске. Аналогичная ситуация в Вологодской области. "По просьбе руководителей предприятий в Череповце один участок для голосования открылся в 6 утра, чтобы смогли проголосовать те, кто работает посменно", - сообщил ТАСС член избиркома Вологодской области Олег Шляпаков.

Меры безопасности из-за коронавируса и необычные локации

Во всех субъектах СЗФО приняты дополнительные меры для безопасности граждан на избирательных участках из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции: комиссии снабжены необходимыми средствами защиты, которые рекомендовал Роспотребнадзор, голосующим и членам участковых комиссий будут бесконтактно измерять температуру.

Кроме того, в Коми, как сообщил Митюшев, члены участковых избирательных комиссий в Воркуте и Усинске, где зарегистрированы очаги коронавирусной инфекции, все без исключения протестированы на коронавирус. "Повсеместно предусмотрен полный комплекс защитных мер: санитарная обработка, периодическая влажная уборка, проветривание помещений для голосования, экипировка членов УИКов - наряду с маской, печатками и антисептическими растворами они будут использовать защитные экраны на лицо, одноразовые халаты для обеспечения голосования вне участков", - рассказал Митюшев.

Установленные правила для голосования позволили некоторым субъектам организовать его в необычных локациях. Так, в Карелии четыре УИКа впервые по согласованию с гражданами выедут в дачные кооперативы, чтобы люди могли сделать свой выбор, не выезжая в город. Во второй раз после президентских выборов 2018 года собственный участок будет работать на острове Кижи, где до этого голосование всегда проходило досрочно. Всего на острове живет около сотни человек - это сотрудники музея-заповедника "Кижи", представители Росгвардии и МЧС. Возможность проголосовать рядом с объектом культурного наследия ЮНЕСКО получат и туристы, сообщили ТАСС в ЦИКе Карелии.

В Псковской области порядка 20 площадок для голосования будут работать на улице. "Мы проводили эксперимент на модельном уличном избирательном участке. Это помогает нам обеспечить максимальное проветривание и минимальное количество соприкосновений участников голосования", - сказал журналистам председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже он подписал соответствующий указ.

В январе 2020 года в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в основной закон страны ряд поправок, которые сделали бы документ в большей степени отвечающим современным реалиям и закрепили бы достигнутые результаты. После обсуждения поправок специальной рабочей группой Госдума 11 марта приняла в окончательном чтении президентский законопроект. В тот же день он был одобрен Советом Федерации, затем документ был поддержан законодательными собраниями всех субъектов РФ. По итогам этого рассмотрения 14 марта Совет Федерации принял постановление и направил его президенту.

Путин подписал указ, назначив общероссийское голосование по поправкам на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.