Явка на онлайн-голосование в первый час составила 5%

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции в первый час составила 5%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Первый час э-голосования. Явка 5%", - написал Венедиктов.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.