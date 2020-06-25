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Голосование по поправкам в конституцию

Явка на онлайн-голосование в первый час составила 5%

Дистанционное электронное голосование пройдет с 25 по 30 июня

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции в первый час составила 5%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Первый час э-голосования. Явка 5%", - написал Венедиктов.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
Голосование по поправкам в конституцию
Сайт онлайн-голосования по конституции перестал работать в первые минуты после его начала
Электронное голосование началось 25 июня в 10:00 и продолжится до 20:00 30 июня
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