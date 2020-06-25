Путин и Макрон 26 июня обсудят украинское урегулирование, Сирию, Ливию

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудят отношения Москвы и Парижа, а также кризисные ситуации на запланированной в пятницу видеоконференции.

"В пятницу запланирована видеоконференция президента Путина и президента Франции, они будут общаться один на один", - сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Мы рассчитываем, что самое начало видеоконференции будет открыто для средств массовой информации, опубликуем записи", - уточнил представитель Кремля.

"В первую очередь, конечно же, исходим из того, что главы государств обменяются мнениями по двусторонним российско-французским отношениям, и это будет очень хорошая возможность для обсуждения кризисных ситуаций: это и украинское урегулирование, это и Сирия, это и Ливия", - отметил Песков, добавив, что "возможно также обсуждение других тем, которые посчитают необходимым обсудить два президента".