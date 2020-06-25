Кремль внимательно следит за ситуацией с обвинением лидера Косово в военных преступлениях

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Кремль очень внимательно наблюдает за развитием ситуации, связанной с обвинением в Гааге лидера непризнанного Косово Хашима Тачи в военных преступлениях. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы наблюдаем за тем, как это может сказаться. Пока мы знаем, что косовары после этого решения заявили об отказе выезжать куда-либо и принимать участие в каких-то выездных встречах, поэтому сейчас мы очень внимательно наблюдаем за развитием событий", - сказал Песков.

Специальная прокуратура по Косово в среду сообщила, что подозревает Тачи и бывшего спикера парламента Кадри Весели в совершении военных преступлений. По данным инстанции, соответствующий обвинительный акт направлен в Специальный суд по Косово 24 апреля. В нем говорится, что Тачи, Весели и ряд других лиц подозреваются в совершении военных преступлений и преступлений против человечности по 10 пунктам.

Специальный суд по Косово создан для рассмотрения серьезных трансграничных преступлений, военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в период с 1998 по 2000 годы в Косово.