Явка на онлайн-голосование по поправкам к конституции превысила 49,5%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Явка на дистанционное электронное голосование по поправкам к Конституции РФ на 6:30 пятницы составила 49,51%. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Явка на 6:30 утра - 49,51% э-голосования. За ночь проголосовало (с 00:00 до 6:00) около 2 тыс. человек", - написал Венедиктов.

Онлайн-голосование началось в четверг в 10:00 мск, в нем принимают участие жители Москвы и Нижегородской области.

Ранее начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко сообщил, что для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Само дистанционное электронное голосование будет проводиться с 25 по 30 июня.