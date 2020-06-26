ЦИК Татарстана запустил первый в России Telegram-бот по поиску участка для голосования

КАЗАНЬ, 26 июня. /ТАСС/. Центризбирком Татарстана презентовал Telegram-бот "Мой избирательный участок", который позволяет найти свой участок для голосования. Чат-бот рассчитан только на жителей республики, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе ЦИК Татарстана.

"Центризбирком Татарстана презентовал чат-бот "Мой избирательный участок", позволяющий найти свой участок для голосования через мессенджер Telegram. Это первый подобный сервис в России и рассчитан он только на жителей республики", - говорится в сообщении.

Как уточнил председатель Центральной избирательной комиссии Татарстана Андрей Кондратьев, пользователям не нужно обладать специальными навыками и тратить время на то, чтобы разобраться в принципах работы чат-бота. Сориентироваться помогают всплывающие подсказки.

После приветствия бота пользователь должен ввести город и улицу, система в виде отдельных сообщений предложит все площадки для голосования, расположенные в нужном районе. После нажатия на табличку с адресом участка, пользователь получает адрес и телефоны избирательной комиссии и помещения для голосования. Сориентироваться на местности, подобрать маршрут или нужный автобус можно благодаря геопозиции на карте, которая также прилагается к сообщению с данными.

"В период проведения общероссийского голосования по вопросу изменения Конституции Российской Федерации чат-бот становится по-настоящему актуальным технологическим решением. Ранее онлайн-поиск избирательного участка был доступен только на сайте Центризбиркома России. Однако там система требует детальную информацию. В случае с Telegram все максимально просто - только город и улица. Причем запросить информацию по участку можно в любой момент, чат-бот всегда на связи", - цитирует Кондратьева пресс-служба.