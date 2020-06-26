Памфилова просит избиркомы регионов взять под личный контроль придомовое голосование

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова обратилась к региональным избиркомам с просьбой взять по личный контроль голосование по закону о поправке к конституции на придомовых территориях, чтобы избежать провокаций.

"Возьмите под личный контроль голосование, которое проходит на придомовых территориях. Еще раз людей проконсультируйте, имейте ввиду, что за вами так и будут из-под кустиков подглядывать и снимать. И все это будет с определенной интерпретацией", - сказала Памфилова в информационном центре ЦИК, обращаясь к региональным комиссиям.

По ее словам, комиссиям "надо быть очень точными и не давать повода для тех, у которых совсем другие цели, издеваться над людьми".

Элла Памфилова также заявила, что избирательные комиссии в ходе проведения голосования по конституции действуют практически без недоработок, а в интернете присутствует много ложной информации на эту тему.

"Вчера мы с коллегами промониторили все, чем бурлит наше интернет-пространство... По крупицам буквально мы вытаскивали, на что действительно надо обращать внимание, где мы действительно недоработали и что надо исправлять, по каким направлениям", - сказала она.

По ее словам, также работает горячая линия, на которую звонят люди и рассказывают о работе комиссий. "И, к сожалению, пока, в основном, мы не видим конкретику. В основном это или высосано из пальца, или полуправда, или недосказанность, или откровенная ложь. Значит, мы работаем лучше, чем те, кто пытается нас дискредитировать. Мы уже привыкли к несправедливым обвинениям. Иногда даже полуправда страшнее, чем ложь", - подчеркнула глава ЦИК.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Помимо голосования до основного дня (с 25 по 30 июня), предусмотрено голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование в Москве и Нижегородской области и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".