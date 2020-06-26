Явка на онлайн-голосовании по поправкам к конституции превысила 57%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Более 683 тыс. человек приняли участие в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции РФ, это более 57% от общего числа зарегистрировавшихся на дистанционное электронное голосование. Об этом сообщил в пятницу в ходе заседания ЦИК начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артем Костырко.

"На данный момент всего у нас проголосовало, получило доступ к электронному бюллетеню и, соответственно, люди, которые смогли оставить свой голос, 683 тыс. человек из 1,19 млн, которые включены в реестр электронных избирателей, это чуть больше, чем 57% избирателей. Голосование будет идти до 20:00 мск 30 июня. Если по каким-то причинам кто-то не захочет голосовать электронно, не получится у него это сделать, то 1 июля он сможет прийти на свой участок по месту жительства и после проверки, что действительно человек не получал доступ к электронному бюллетеню, сможет проголосовать традиционным образом", - сказал Костырко.

По его словам, разработчики системы электронного голосования стремятся сделать его максимально удобным для пользователей компьютеров, планшетов и телефонов.

"Электронное голосование должно стать, по нашему убеждению, таким же привычным сервисом, как и любые другие электронные сервисы, которые используют жители мегаполиса, в Москве. Просто ритм жизни настолько высок, что самое ценное для человека в Москве - это время. Это город, в котором, если химчистка закрыта в ночь с субботы на воскресенье, то у человека это вызывает некоторое удивление, как это так, не работает кто-то ночью. Поэтому электронное голосование, когда ты можешь проголосовать с любого своего гаджета в любом месте в любое время, для нас это экономия времени и повышение удобства для граждан", - сказал Костырко.