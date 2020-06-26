В РФ заявили, что полностью придерживаются обязательств по гуманитарному праву в Сирии

ЖЕНЕВА, 26 июня. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Никаких официальных соглашений с ООН, а тем более подписанных, относительно защиты гуманитарных объектов, включая медицинские учреждения, в Сирии не существует. Об этом заявил в пятницу ТАСС постоянный представитель России при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, назвавший некорректной подачу информации на данный счет агентством Reuters, сообщившим о выходе РФ из механизма ООН, направленного на защиту медицинских учреждений в арабской стране. Он подчеркнул, что Москва выполняет свои обязательства по гуманитарному праву в Сирии.

Комментируя утверждения о выходе России из ооновского механизма оповещения о гуманитарных объектах, дипломат сказал: "Сразу хочу отметить, что подача информации агентством Reuters некорректна, поскольку никакой системы защиты медицинских учреждений в Сирии не существует". "Есть или, вернее, был так называемый неформальный механизм оповещения, так называемый деконфликтинг, который администрируется Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов [УКГВ], - пояснил Гатилов. - Подчеркну, что это именно неформальный, необязывающий механизм обмена данными, который, по сути, является односторонней инициативой упомянутой ооновской структуры - УКГВ. Никаких официальных документов, тем более подписанных, о существовании некой системы защиты медицинских учреждений в Сирии не существовало и не существует".

"В свое время мы пытались наладить сотрудничество с УКГВ по данному вопросу по их инициативе, но у нас накопился негативный опыт взаимодействия с ооновцами на этом направлении", - отметил глава дипмиссии РФ. В данных, которые передавало УКГВ, якобы получая их с мест, "постоянно были ошибки и несоответствия, что, впрочем, неудивительно, поскольку у ООН нет присутствия, скажем, в Идлибе, откуда поступала основная масса координат объектов в ооновских списках". "С российскими военными эти сведения предварительно не согласовывались. При этом нас совершенно безосновательно обвиняли в ударах по якобы деконфликтованным объектам", - констатировал Гатилов.

"Министерство обороны Российской Федерации занималось проверкой данных, которые поступали от ООН. Но в большинстве случаев оказывалось, что инфраструктура, которая была обозначена как разрушенная, на деле цела и невредима, - продолжил он. - То есть координаты были, как правило, неверными. Более того, эти объекты не имели никакого отношения к медицинским учреждениям или к каким-либо другим гражданским учреждениям". "К сожалению, наши опровержения на этот счет - а мы их посылали в ООН регулярно - никто не воспринимал, и вместо этого продолжалась политизированная критика, которую мы больше терпеть не намерены", - подчеркнул собеседник.

Кроме того, российские дипломаты "неоднократно говорили партнерам из ООН и из УКГВ в частности, что вопросы, касающиеся гуманитарного деконфликтинга, должны решаться напрямую с правительством Сирии, которая является страной - членом ООН". "Мы продолжаем призывать ооновских гуманитарщиков к открытому и конструктивному взаимодействию с властями Сирии", - сказал Гатилов.

Он отметил, что "все действия Воздушно-космических сил России, которые находятся в Сирии по приглашению сирийского правительства, осуществляются при неукоснительном соблюдении норм международного гуманитарного права". "То, что предпринимает Россия в этом плане, относится лишь к борьбе с террористическими группировками - теми, которые официально запрещены в соответствующих документах Совета Безопасности ООН. Поэтому мы со своей стороны все наши обязательства по гуманитарному праву выполняем, и эта наша позиция остается неизменной", - резюмировал дипломат.

Сообщение Reuters

Агентство Reuters сообщило в четверг, что Россия покинула механизм ООН, "направленный на защиту госпиталей и доставки гуманитарной помощи в Сирии от нанесения урона воюющими сторонами". Оно сослалось на сведения из УКГВ, согласно которым "23 июня Российская Федерация информировала ООН о том, что больше не будет участвовать в системе гуманитарного оповещения".